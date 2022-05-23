Смородская выступила против моратория на вылет из РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном моратории на вылет из РПЛ.

«Надо все оставить как есть. Главный и единственный аргумент - спортивный принцип. Если «Рубин» вылетел - все. Никакие другие способы, никакие реформы не помогут что-то исправить», - приводит слова Смородской «СЭ».

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что десять клубов чемпионата России выступили за данную инициативу. При этом представитель армейцев заявил, что окончательное решение по любым изменениям в РПЛ может быть принято 24 мая, когда пройдет исполком РФС.