«Явного фаворита нет». Колосков - о финале Кубка России «Спартак» - «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«В финале кубка победит тот, кто лучше подготовится. Явного фаворита нет. Тот, кто лучше будет готов физически, психологически, тот и победит. Но это никак не будет связано с результатами команд в последних играх. Кто больше будет мотивирован, тот выиграет.

Никто не знает, в каком физическом состоянии подойдут команды. За неделю все может поменяться», - приводит слова Колоскова Sport24.ru.

Напомним, матч пройдет 29 мая в «Лужниках». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

По итогам РПЛ красно-белые заняли десятое место, а бело-голубые завоевали бронзовые медали первенства.