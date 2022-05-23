Каррера считает, что победа в Кубке России может спасти сезон для «Спартака»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка России по футболу между красно-белыми и «Динамо».

«Что касается «Спартака», то для них 10 место - результат ниже среднего. Но если команда выиграет Кубок России, то сезон будет спасен», - приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, матч пройдет 29 мая в «Лужниках». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

По итогам РПЛ красно-белые заняли десятое место, а бело-голубые завоевали бронзовые медали первенства.