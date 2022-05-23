Президент ФИФА Инфантино рассчитывает на телеаудиторию чемпионата мира в пять миллиардов зрителей

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассчитывает на рекордную телеаудиторию предстоящего в Катаре чемпионате мира по футболу.

«Матчи чемпионата мира в 2018 году посмотрели 3,5 миллиарда зрителей. Аудитория чемпионата мира - 2022 станет еще больше. Планируем, что она составит около пяти миллиардов болельщиков по всему миру. Это половина населения планеты», - приводит слова руководителя «РИА Новости».

Напомним, первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 17 декабря 2022 года.

Сборная России не сможет принять участия в турнире, поскольку отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.