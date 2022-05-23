Мещеряков отреагировал на продление контракта Гильерме с «Локомотивом»

Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о продлении контракта с вратарем Маринато Гильерме. Новое соглашение голкипера с железнодорожниками рассчитано до лета 2024 года.

«Мое мнение, что такой дядька, как Гильерме, должен быть в каждой линии, чтобы шпынять молодых игроков и передавать свой опыт. Я об этом говорил со многими большими специалистами, и они мне это подтверждали», - приводит слова Мещерякова «Чемпионат».

Напомним, что Гилерме выступает за «Локомотив» с августа 2007 года. Всего на счету вратаря 377 проведенных матчей за красно-зеленых, в которых он пропустил 375 голов и 139 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал чемпионом России в 2018 году.

В составе национальной команды футболист отыграл 19 встреч.