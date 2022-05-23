Миллер сообщил Орлову, что «Зенит» готовит трехлетний контракт Семаку

Известный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что «Зенит» предложит новый трехлетний контракт главному тренеру команды Сергею Семаку.

«Мне сейчас позвонил Алексей Борисович Миллер, и он сказал: «Скажите нашим уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трехлетний контракт» - сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» в конце мая 2018 года. Под руководством отечественного специалиста команда одержала 98 побед, 32 раза сыграла вничью и потерпела 35 поражений. При нем сине-бело-голубые стали четырехкратными чемпионами России.