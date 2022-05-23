РФС отказал «Арсеналу», «Томи» и еще четырем клубам в выдаче лицензий для выступления в РПЛ/ФНЛ

Комиссия РФС по лицензированию рассмотрела заявки клубов РПЛ и ФНЛ на получение лицензии для возможного участия в соревнованиях УЕФА, Премьер-Лиге или первом дивизионе в сезоне-2022/23.

Таким образом, в выдаче лицензии РФС I или II в связи с невыполнением обязательных критериев отказано: тульскому «Арсеналу», «Томи», «Олимпу-Долгопрудному», липецкому «Металлургу», таганрогскому «Форте» и «Строгино».

Лицензии РФС/УЕФА получили: «Зенит», «Сочи», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак», лицензии РФС I - «Краснодар», «Ахмат», «Крылья Советов», «Ростов», «Нижний Новгород», «Урал», «Химки», «Уфа», «Рубин», «Торпедо», «Факел», «Оренбург», «СКА-Хабаровск», «Енисей», «Балтика» и «Акрон».

Обладателями лицензии РФС II стали «Алания», «Нефтехимик», «Краснодар-2», «Спартак-2», «Кубань», «Велес», «Волгарь», «КАМАЗ», «Ротор», «Текстильщик», «Шинник», «Волга» (Ульяновск), «Динамо» (Махачкала), «Родина», «Чайка», «Футбол-Хоккей» (Тюмень), «Новосибирск», «Сокол» и «Амкар-Пермь».