Мбаппе признался, что обсуждал свое будущее с президентом Франции Макроном

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе признался, что общался с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу своего будущего.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что 23-летний игрок перейдет в »Реал» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Однако форвард принял решение остаться во Франции.

«Мы довольно много говорили. Можно сказать, что это был хороший совет. Он хотел, чтобы я остался, это часть переговоров», - приводит слова Киллиана AFP.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.