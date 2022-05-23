Президент «ПСЖ» - о продлении контракта с Мбаппе: Деньги – не главное, «Реал» мог дать больше

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о продлении контракта ссфорвардом команды Килианом Мбаппе.

Ранее многие СМИ сообщали о том, что 23-летний игрок перейдет в »Реал» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Однако форвард принял решение остаться во Франции.

«Мы никогда не раскрывали цифры контрактов, но деньги - не самое главное. Самым важным был проект. Что касается денег, то клуб из Испании мог заплатить больше», - приводит слова Нассера GFFN.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.