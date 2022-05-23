Стало известно о намерении Роналду покинуть «МЮ» в случае продолжения работы Рангника

Криштиану Роналду в январе 2022 года ставил руководство «Манчестер Юнайтед» в известность о том, что покинет команду, если Ральф Рангник продолжит работу в качестве главного тренера.

По информации ESPN, в клубе имелась целая группа игроков, которых не устраивали методы немца.

Напомним, Рангник пришел в «МЮ» в разгар сезона из московского «Локомотива», сменив на этом посту Уле-Гуннара Сульшера. Под руководством немецкого специалиста манкунианцы заняли шестое место и примут участие в розыгрыше Лиги Европы.

23 мая клуб представил Эрига тен Хага в качестве нового главного тренера.

Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча.