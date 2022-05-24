Спортивный директор «Ростова» хочет сохранить «Рубин» в РПЛ любым способом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин считает, что казанский «Рубин» нужно сохранить в РПЛ.

«Гендиректор «Рубина» сделал доклад. Никаких вопросов не возникло. Такой клуб как «Рубин» терять нельзя. Надо думать.

Пока никакого решения не было. Будет справка для исполкома. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Не должен «Рубин» вылететь в ФНЛ по неспортивному принципу», - приводит слова Рыскина «РБ-Спорт».

Напомним, в заключительном туре РПЛ казанцы на своем поле проиграли «Уфе» со счетом 1:2 и напрямую вылетели из РПЛ.