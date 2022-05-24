Тен Хаг намерен положить конец эпохе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о доминировании «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» в АПЛ.

«В данный момент я восхищаюсь ими обоими - «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Они оба играют в фантастический футбол.

Но вы всегда должны понимать, что любая эпоха рано или поздно подходит к концу, и я с нетерпением жду боя с ними. Уверен, что все другие клубы Премьер-лиги также сильно жаждут навязать им борьбу», - приводит слова специалиста ESPN.

Напомним, тен Хаг сменила на посту наставника манкунианцев Ральфа Рангника, при котором команда заняла лишь шестое место в турнирной таблице по итогам сезона и осталась без Лиги чемпионов на будущий год.