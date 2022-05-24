Карпин назвал трех лучших футболистов сезона

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин назвал лучших футболистов завершившегося сезона.

«Клаудиньо, Барриос, Бикфалви», - приводит слова Карпина Sport24.ru.

Напомним, что Клаудиньо и Вильмар Барриос стали чемпионами России в составе «Зенита»

Бразилец провел 23 игры в российской премьер-лиге, в которых забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. На счету эквадорца 27 матчей и один результативный пас.

Атакующий полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви забил десять голов и отдал две голевые передачи в 28 встречах.