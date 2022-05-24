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Мбаппе заявил, что остался в «ПСЖ» не из-за денег

Футболист не стал скрывать, что планировал в прошлом году покинуть клуб.
24 мая 2022 09:26
автор: Максим Скороходов

Нападающий «ПСЖ» Килин Мбаппе назвал причины, по которым решил остаться во французском клубе.

«Все знают, что я хотел уйти в прошлом году. Но сейчас всё по-другому в спортивном и личном плане. Покидать мою страну было неправильно. Мы месяцами говорили об этом проекте, а о деньгах говорили всего несколько минут», - приводит слова Мбаппе RT, ссылаясь на ESPN.

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.

источник: «RT на русском»
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