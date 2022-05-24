Агент Кокорина заявил, что футболист рассчитывает остаться в Италии

Агент российского нападающего итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бардашев рассказал, что футболист рассчитывает на увеличение количества игрового времени в следующем сезоне.

«Как может ощущать себя человек в игровом плане, если он не играет? Он работает и надеется на то, что ему предоставят возможность показать себя. Это был трудный для Саши сезон. Он получил очень маленькое количество игрового времени всвязи с разными событиями. Будем сильно надеяться, что в следующем сезоне ситуация изменится в лучшую сторону. На сегодняшний день: Кокорин планирует остаться в Италии на следующий сезон и пробовать добиться больше игрового времени для себя», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Напомним, в минувшем сезоне Кокорин семь раз выходил на поле, проведя в общей сложности 125 минут и не отметившись результативными действиями.

По итогам чемпионата Италии «фиалки» заняли седьмое место и заслужили право играть в Лиге конференций.