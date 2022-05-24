Карпин рассказал, как РФС разрешил ему совмещать посты в «Ростове» и в сборной

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как руководство РФС пошло ему навстречу и позволило совмещать посты в клубе и сборной.

«У нас была встреча с Алаевым. На ней я сказал, что хочу совмещать работу в клубе и сборной. С Дюковым позже был телефонный разговор. Оба сразу мне пошли на встречу, потому что понимают, что тренеру надо тренировать. И так три месяца простоя было, а тут еще четыре сверху. Семь месяцев без активной работы - ненормально», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Карпин возглавил сборную летом 2021 года после отставки Станислава Черчесова. Спустя некоторе время ему пришлось уйти из «Ростова».

Национальная команда в отборочном турнире ЧМ-2022 заняла второе место в своей группе и должна была принять участие в стыковых матчах за путевку на турнир, однако была отстранена ФИФА от международных соревнований.

В 2022 году Карпин принял решение вернуться в «Ростов» и совмещать работу в клубе и сборной.