Карпин считает поступок поляков, отказавшихся играть с Россией, неспортивным

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал поступок польских футболистов, отказавшихся играть со сборной России, неспортивным, но признался, что сам поступил бы точно так же.

«Это неспортивный поступок. Но и я бы поступил не по-спортивному, чтобы добиться результата. Тут важен результат любой ценой», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Карпин возглавил сборную летом 2021 года после отставки Станислава Черчесова. Спустя некоторjе время ему пришлось уйти из «Ростова».

Национальная команда в отборочном турнире ЧМ-2022 заняла второе место в своей группе и должна была принять участие в стыковых матчах за путевку на турнир, однако была отстранена ФИФА от международных соревнований. Соперником россиян должны были стать поляки, которые заявили, что не выйдут на матч.

В 2022 году Карпин принял решение вернуться в «Ростов» и совмещать работу в клубе и сборной.