Бывший главный тренер «Спартака» Витория может возглавить «Валенсию»

Португальский тренер Руй Витория может возглавить испанскую «Валенсию», сообщает RT, ссылаясь на Plaza Deportiva.
По данным источника, стороны уже провели переговоры, португалец не прочь поработать с каким-нибудь клубом из Европы.
Напомним, что Витория начал завершающийся сезон в качестве главного тренера московского «Спартака», но был уволен 15 декабря из российской команды, несмотря на первое место в группе Лиги Европы, из-за отрицательных результатов в национальном первенстве.
источник: «RT на русском»