«Краснодар» утвердил Сторожука главным тренером основной команды

«Краснодар» объявил, что со следующего сезона главным тренером команды будет Александр Сторожук, который ранее был лишь исполняющим обязанности после того, как немец Даниель Фарке принял решение покинуть Россию.

Помощниками Сторожука назначены Александр Орехов, Георгий Сахвадзе, Антон Антонов, Антон Поправкин и Михаил Савченко, который стал новым тренером вратарей. Ранее Савченко воспитал Матвея Сафонова и Станислава Агкацева.

Клуб отмечают, что все ассистенты главного тренера ранее работали в академии «быков».

Напомним, что несмотря на все трудности, связанные с отъездом легионеров «Краснодар» по итогам сезона занял четвертое место в турнирной таблице.