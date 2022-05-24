Тульский «Арсенал» выступил за расширение РПЛ

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев озвучил позицию клуба по вопросу расширения российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы давно и последовательно выступаем за расширение РПЛ. Мнение свое не меняем. Это было и в прошлом году, и два года назад, когда «Арсенал» занимал места в первой восьмерке. Мы были и шестыми, и седьмыми и тогда тоже поддерживали предложение о 18-ти командах. Есть и позиция самой РПЛ весной этого года, когда клубы проголосовали за расширение. Более того, Лига также выступает за это не первый год. Просто сегодня настал момент, когда такое решение нужно принять. Учитывая все обстоятельства, именно сейчас этот вопрос особенно актуален», - приводит слова Аджоева Sport24.ru.

«Арсенал» занял последнее место в РПЛ, набрав 23 очка по итогам 30 туров. Вместе с тульской командой по спортивному принципу должен вылететь казанский «Рубин» (29 очков).

В стыковых матчах сыграют «Уфа» (30) и «Химки» (32), чьими соперниками будут «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» соответственно.