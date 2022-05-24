Дмитрий Селюк: Никто не хочет прихода Хабаровска в РПЛ

Еще одним доказательством того, что расширения не будет, стали стыковые матчи за право остаться или сыграть в РПЛ. Первые встречи пройдут завтра.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что сейчас расширять РПЛ не нужно.

- Судя по всему, расширения не будет. Вы изначально выступали за расширение.

- Это так, считал, что лигу надо расширять, но после полуфиналов Кубка России, когда обе команды из ФНЛ должны были проигрывать по 0:7, я свое решение изменил. Плюс в ФНЛ у некоторых команд шаткое финансовое положение. Слышал, что некоторые снимаются с чемпионата, например, «Кубань», Спартак», «Велес» с кем-то хочет объединяться.

- Про стыковые матчи пару слов.

- Для меня удивительно, что «Оренбург» лидировал весь сезон, а потом за пару матчей оказался в зоне стыков. Ну, и понятно, что все клубы РПЛ не хотят, чтобы в лигу пришел Хабаровск по вполне понятным причинам. Никому не улыбается летать по 9 часов в одну сторону на выезд.

АНОНС

Стыковые матчи за право сыграть в РПЛ.

25 мая. СКА-Хабаровск – Химки. Начало в 12.30

Оренбург – Уфа. Начало 17.30.