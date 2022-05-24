Черчесов объяснил, почему нельзя сравнивать чемпионство «Ференцвароша» и «Легии»

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов сравнил победу в национальном первенстве и кубке с аналогичным успехом польской «Легии» в бытность его наставником варшавской команды.

«Нельзя сравнивать, где было легче: в «Легии» или в «Ференцвароше». Были разные ситуации: если «Легии» было 100 лет и она отставала от первого места на 11 очков, то сейчас, наоборот, «Ференцварош» был на первом-втором месте и особо не отставал. Были нюансы: там одна команда, один характер, здесь - совершенно другая. У меня в команде представлены игроки из 14 стран со своими культурой, языками», - приводит слова специалиста телеканал «Россия 24»,

Напомним, российский наставник не только завоевал золото чемпионата Венгрии, но и выиграл Кубок страны. Такого же успеха он добивался и с польской командой.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. До этого момента тренер находился без работы после отставки с поста наставника сборной России по окончании Евро-2020.