В следующем сезоне РПЛ вновь примут участие 16 команд

Вице-президент РФС Денис Соловьев заявил, что в следующем сезоне РПЛ вновь будет представлена 16 командами, сообщает Sport24.ru.

Напомним, ранее стало известно, что большинство клубов лиги высказались за расширение чемпионата до 18 участников на будущий сезон. Особенно активную позицию занимали представители команд, которые по итогам сезона либо вылетели в ФНЛ напрямую, либо попали в переходные матчи.

Напомним, на 24 мая запланировано заседание исполкома РФС, на котором, в том числе будет рассмотрен и вопрос расширения РПЛ в будущем сезоне.