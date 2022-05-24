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В РФС заявили, что ищут компромисс с болельщиками по fan-ID

В столице продолжается заседание исполкома организации
24 мая 2022 12:36
автор: Александр Шульгин

Вице-президент РФС Игорь Каменской рассказал о ходе работы над реализацией положений закона о введении системы fan-ID на российских стадионах.

«По fan-ID процесс идет. Это президентский закон, который находится на контроле. Найти компромисс по болельщикам можно только совместно с властью. Этим РФС и занимается», - приводит слова руководителя Sport24.ru.

Напомним, положения нового закона, предусматривающего введение системы обязательной идентификации зрителей при посещении спортивных соревнований, начнут работать с 1 июня 2022 года.

Ранее фанаты практически всех клубов РПЛ объявили бойкот матчам чемпионата России в знак протеста. Самыми принципиальными остаются болельщицкие объединения московского «Спартака».

источник: Sport24.ru
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