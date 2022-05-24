Официально: расширения РПЛ не будет, в чемпионате сыграют 16 клубов

Исполком РФС по итогам своего заседания принял решение не расширять РПЛ и оставить 16 клубов в составе лиги, сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, ранее стало известно, что большинство клубов лиги высказались за расширение чемпионата до 18 участников на будущий сезон. Особенно активную позицию занимали представители команд, которые по итогам сезона либо вылетели в ФНЛ напрямую, либо попали в переходные матчи.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, рассматривался и вопрос расширения РПЛ в будущем сезоне.