Россиянин Петров освободил должность генерального директора «Монако»

Олег Петров покинул пост генерального директора «Монако», но остался вице-президентом клуба и сохранил членство в совете директоров, сообщает «Спорт-Экспресс».
Петров был гендиректором с февраля 2019 года, в тот момент «Монако» боролся за выживание.
Прошлый сезон «монегаски» закончили на третьем месте французской лиги 1, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов.
Напомним, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Клуб принадлежит предпринимателю Дмитрию Рыболовлеву.
источник: «Спорт-Экспресс»