Широков считает, что клубам раньше надо было говорить о расширении РПЛ

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал идею о расширении РПЛ.

«Я считаю, что нужно было оставить 16 клубов, как это сделал Исполком и РФС. Если хотели 18, то надо было заранее об этом говорить. Сейчас скажите, что в следующем году мы будем расширяться, тогда всем всё будет понятно», - приводит слова Широкова «Чемпионат».

Добавим, что после решения Исполкома из РПЛ точно вылетят «Арсенал» и «Рубин», а в стыковых матчах сыграют «Уфа» и «Химки», чьими соперниками будут «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» соответственно.