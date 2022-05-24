«Бавария» подписала контракт с защитником «Аякса» Мазрауи

Пресс-служба «Баварии» сообщила о том, что к команде присоединился правый защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи.

По информации источника, 24-летний марокканец перешел в мюнхенский клуб на правах свободного агента. Отмечается, что футболист подписал с коллективом контракт до лета 2026 года.

Напомним, что Мазрауи является воспитанником академии «Аякса». Всего в составе амстердамцев он провел 136 матчей во всех турнирах, забил десять голов и отдал девять результативных передач. Вместе с командой игрок стал трехкратным чемпионом Нидерландов.