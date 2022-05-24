Смородская поддержала решение РФС сохранить прежний формат РПЛ и не расширять лигу

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на появившуюся новость о том, что РФС принял решение не расширять чемпионат России до 18 клубов.

Также стало известно, что идея введения моратория на вылет из РПЛ не была принята. Таким образом, «Рубин» и «Арсенал», занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице, покинули лигу.

– Поддерживаю решение исполкома оставить прежний формат РПЛ и не расширять лигу. Спортивный принцип – это главное, при расширении он бы отсутствовал. Если мы играли весь чемпионат по одному регламенту, нельзя в конце все менять. Это просто неправильно! – цитирует Смородскую «Чемпионат».

Добавим, что завтра, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ. «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против «Химок», а «Оренбург» дома встретится с «Уфой».