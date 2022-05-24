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Александр Мостовой: В стране с населением в 145 миллионов человек 16 клубов - не совсем правильно

Ветеран высказался по поводу решения РФС не расширять РПЛ
24 мая 2022 14:52
автор: Александр Шульгин

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги заседания исполкома РФС, касающиеся вопроса расширения РПЛ в будущем сезоне.

«Правильное и логичное решение не увеличивать лигу до 18 команд. О расширении надо было думать заранее. Но в стране с населением 145 миллионов человек 16 команд в высшей лиге – это не совсем правильно. Мы должны стремиться к ведущим футбольным странам. Там давно играют по 20 команд, хотя населения у них намного меньше, чем у нас. Поэтому вариант с 18 командами – это оптимальное решение, но только тогда, когда об этом говорят намного заранее, а не в конце сезона», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что большинство клубов лиги высказывались за расширение чемпионата до 18 участников на будущий сезон. Особенно активную позицию занимали представители команд, которые по итогам сезона либо вылетели в ФНЛ напрямую, либо попали в переходные матчи.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, на котором, в том числе, рассматривался и вопрос расширения РПЛ в будущем сезоне. Итоговое решение: формат чемпионата остается прежним.

источник: Чемпионат.com
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