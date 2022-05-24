Агент Самошникова ответил на вопрос о том, останется ли игрок в казанском клубе после вылета из РПЛ

Агент Евгений Моисеев, клиентом которого является фланговый защитник «Рубина» Илья Самошников, рассказал о будущем своего подопечного в казанской команде.

Напомним, что сегодня, 25 мая, прошло заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение не вводить мораторий на вылет из РПЛ в сезоне-2021/22. Тем самым, подопечные Леонида Слуцкого, занявшие 15-е место в турнирной таблице, покинули лигу.

– У нас контракт с «Рубином», действующий еще год, здесь нужно будет переговорить с руководством клуба, понять, какие планы на Илью Самошникова. Исполком РФС только прошел, сейчас рано что-то говорить, нужно день-два для понимания по дальнейшей карьере Ильи, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Добавим, что Самошников выступает за «Рубин» с января 2020 года. Всего в составе казанцев он отыграл 59 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.