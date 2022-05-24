Игнатьев поддержал идею по созданию Кубка Лиги

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал идею создания Кубка Лиги, которую поддержал исполком РФС.

«Сегодня ситуация в футболе очень сложная, связано это с тем, что национальные сборные исключены из всех видов игровой деятельности. В связи с этим высвобождается тренировочное и игровое время и эти паузы будут заполнены ответственными играми в кубковых баталиях. Это, на мой взгляд, очень правильное и важное начинание», - приводит слова Игнатьева RT.

По слухам, Кубок Лиги пройдет по швейцарской системе, которая будет применяться в новом формате Лиги чемпионов.