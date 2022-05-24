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АПЛ не приняла решение по поводу трансляций в России в следующем сезоне

Чемпионат Англии должны показывать каналы системы «Матч».
24 мая 2022 15:52
автор: Максим Скороходов

Английская премьер-лига не приняла решение относительно трансляций футбольных матчей в России со следующего сезона, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на The Athletic.

В этом сезоне АПЛ приостановила свои трансляции, но соглашение ОККО уже подходило к концу. В то же время субхолдинг «Матч» заключил шестилетний контракт, начиная со следующего чемпионата, на сумму около 50 млн евро.

Добавим, что также о прекращении трансляций своих чемпионатов в России приняли решение в НХЛ и французской лиги 1.

источник: Чемпионат.com
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АПЛ не приняла решение по поводу трансляций в России в следующем сезоне
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