Колосков не видит необходимости в расширении РПЛ

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу решения организации не расширять состав участников чемпионата России до 18 клубов.

Напомним, что сегодня, 24 мая, прошло заседание Исполкома РФС, по итогам которого формат проведения РПЛ был сохранен. При этом, союз отказался ввести мораторий на вылет из РПЛ в сезоне-2021/22. Тем самым, «Рубин» и «Арсенал», занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице, покинули лигу.

– Я твердо убежден в том, что РПЛ расширять нельзя. Сегодня российскому футболу вполне достаточно 16 команд, и в ближайшее время, если ничего не изменится с точки зрения мастерства футболистов, класса команд, финансирования, то нет смысла вообще на эту тему разговаривать, – цитирует Колоскова «Газета.Ru».

Добавим, что завтра, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ. «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против «Химок», а «Оренбург» дома встретится с «Уфой».