Дюков заявил, что с сезона-2022/23 в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров

Президент РФС Александр Дюков сообщил о том, что со следующего сезона в РПЛ будет действовать новый лимит на легионеров.

– Министр спорта сегодня подписал указ о новом лимите на легионеров. Следующий сезон РПЛ мы начнем с лимитом, который был утвержден исполкомом на прошлом заседании – «13+12», – приводит слова Дюкова Sport24.ru.

Напомним, что клубы РПЛ, начиная с сезона-2022/23, смогут вносить в свои заявки до 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми. При этом обязательным требованием станет включение в заявку не менее 12 игроков с российским паспортом.