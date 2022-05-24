Александр Дюков: Говорить, что «Газпром» делает все только для «Зенита» – неправильно

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил деятельность компании Газпром на футбольном рынке России.

По словам функционера, Газпром помогает не только «Зениту», но и всей лиге. Кроме того, компания вкладывает деньги в развитие детско-юношеского футбола.

«У «Зенита» отличная академия, в которой 20 филиалов. Говорить, что «Газпром» делает все только для «Зенита» – неправильно», – добавил Дюков для «Чемпионата».

Нынешний сезон РПЛ завершился победой «Зенита». Команда Сергея Семака досрочно выиграла титул. К слову, сине-бело-голубые завоевали чемпионство в четвертый раз кряду.