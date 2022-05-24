«Реал» хочет приобрести Стерлинга после неудачи с подписанием Мбаппе

Фланговый нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Как утверждает The Daily Star, руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру 27-летнего англичанина в качестве усиления своей атакующей линии после того, как им не удалось оформить трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Отмечается, что «сливочные» готовы заплатить за футболиста 60 миллионов евро.

Напомним, Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с июля 2015 года. Всего в составе клуба он провел 339 матчей, забил 131 гол и отдал 95 результативных передач. Вместе с «горожанами» игрок стал четырехкратным чемпионом Англии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Стерлинга в 85 миллионов евро.