Бензема прокомментировал решение Мбаппе продлить контракт с «Пари Сен-Жермен»

Капитан и нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на последние события вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Ранее стало известно, что 23-летний француз продлил контракт с клубом до 2025 года, хотя, СМИ уверяли, что футболист обещал руководству «сливочных» перейти в команду в летнее межсезонье.

«Сейчас не время говорить о карьере Мбаппе. Предпочту промолчать, но я не злюсь», – цитирует Бензема RMC Sport.

В минувшем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 46 матчей, забил 39 голов и отдал 26 голевых передач. По некоторым данным, зарплата игрока после продления контракта достигла 100 млн евро в год.