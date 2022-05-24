Мане заинтересован в том, чтобы перейти в «Баварию»

Фланговый нападающий «Ливерпуля» Садио Мане может пополнить состав «Баварии» летом 2022 года.

Как сообщает Sky Sports, 30-летний сенегалец выразил заинтересованность в переходе в мюнхенский клуб. Отмечается, что главный тренер баварцев Юлиан Нагельсманн одобрил подписание форварда перед началом сезона-2022/23. Согласно данным источника, трансфер игрока обойдется немцам в сумму менее 50 миллионов евро.

Напомним, что Мане пополнил состав «Ливерпуля» в июле 2016 года. Всего в составе «мерсисайдцев» 30-летний сенегалец отыграл 268 матчей, забил 120 голов и отдал 48 результативных передач. Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, а также завоевал Лигу чемпионов.

Действующий контракт Мане с клубом АПЛ рассчитан до конца сезона-2022/23.