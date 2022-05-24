Канчельскис похвалил РФС за решение сохранить 16 клубов в РПЛ

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу решения РФС не расширять состав участников РПЛ в сезоне-2022/23 до 18 команд.

Напомним, что сегодня, 24 мая, прошло заседание Исполкома РФС, по итогам которого формат проведения чемпионата России был сохранен. При этом, РФС отказался ввести мораторий на вылет из РПЛ. Тем самым, «Рубин» и «Арсенал», занявшие 15-е и 16-е места в турнирной таблице, покинули лигу.

– Хорошо, что исполком не пошел на поводу функционеров, требовавших расширить лигу. Молодцы! Никогда такого не было. Все же согласились с регламентом в начале сезона, значит, нужно быть последовательными. В РФС приняли правильное решение, – цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Добавим, что завтра, 25 мая, состоятся первые стыковые матчи между клубами РПЛ и ФНЛ. «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет против «Химок», а «Оренбург» дома встретится с «Уфой».