Карпин не включил Федотова в тройку лучших тренеров РПЛ

Наставник «Ростова» Валерий Карпин огласил тройку лучших тренеров РПЛ в сезоне-2021/22.
«Семак, Шварц, Осинькин», – сказал Карпин, чьи слова приводит Sport24.ru.
Напомним, Сергей Семак выиграл с «Зенитом» чемпионство, Сандро Шварц завоевал с «Динамо» бронзу РПЛ, а Игорь Осинькин помог «Крыльям Советов» сохранить прописку в высшем дивизионе.
К слову, главным открытием сезона стал «Сочи», выступающий под руководством Владимира Федотова. Он помог черноморскому клубу впервые в истории выиграть серебро Премьер-лиги.
источник: Sport24.ru