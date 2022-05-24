В «Факеле» заявили, что сохранение прописки в РПЛ станет главной задачей клуба на сезон-2022/23

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопрос о том, какие задачи ставит перед собой клуб в следующем сезоне.

Отметим, что воронежская команда вышла в РПЛ, заняв второе место в турнирной таблице ФНЛ. В последний раз коллектив выступал в чемпионате России в 2001 году.

– Для молодого клуба, который только-только попал в РПЛ, а мы таким являемся, потому что за 20 лет мы точно стали молодыми, обнулив симпатии в этом направлении, я думаю – основная задача – это не выпасть... Будем точно биться и бороться за то, чтобы закрепиться в премьер-лиге, – цитирует Асхабадзе «РИА Новости».

Добавим, что в данный момент главным тренером «Факела» является Олег Василенко. Ранее 48-летний специалист был ассистентом нидерландца Гуса Хиддинка в «Анжи». Его действующий контракт с воронежцами рассчитан до 30 июня 2023 года.