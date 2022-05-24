Карим Бензема: Лишь по завершении карьеры я пойму, смог ли войти в историю «Реала»

Капитан мадридского «Реала» Карим Бензема высказался перед матчем против «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

«Лишь по завершении карьеры пойму, смог ли я войти в историю «Реала».

В любом случае мне важны абсолютно все матчи. Я стараюсь все время сделать что-то новое, порадовать болельщиков. Но, конечно, я мечтаю еще об одной победе в Лиге чемпионов.

Для этого необходимо очень хорошо подготовиться и сделать все возможное для победы», – сказал игрок пресс-службе УЕФА,

Напомним, 34-летний Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров «сливочных» (323 гола). За всю карьеру на «Сантьяго Бернабеу» форвард завоевал 21 трофей, в том числе четыре трофея Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги.

Что касается финала ЛЧ, то «Реал» и «Ливерпуль» поспорят за главный трофей европейского футбола в Париже. Встреча состоится 29 мая.