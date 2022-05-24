Самедов не смог назвать фаворита в матче «Спартак» – «Динамо»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов высказался перед матчем «Спартак» – «Динамо» в финале Кубка России.

«Никто из команд к финалу кубка в лучшей форме не подходит. Сезон закончился. Один клуб в медалях, другой на десятом месте. Но этот турнир обе команды давно не выиграли, поэтому шансы равны. Интереснейший финал предстоит!

Психологического преимущества перед матчем ни у кого нет тоже», – цитирует Самедова Sport24.ru.

Напомним, «Спартак» и «Динамо» сыграют 29 мая. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники», а главным арбитром выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Ранее глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможной продаже пива на финале Кубка России.