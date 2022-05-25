Моуринью - о финале Лиги конференций: Я могу стать первым, кто выиграет все европейские трофеи

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от финала Лиги конференций, в котором его команда сыграет с роттердамским «Фейеноордом».

«Это финал. Ничего другого на уме до матча у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи.

Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет о своих сильных качествах и пределах возможностей», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, встреча пройдет 25 мая в Тиране. Начало в 22.00 по московскому времени.