Гендиректор серии А считает, что новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рушит всю систему

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво раскритиковал новый контракт нападающего Килиана Мбаппе с «ПСЖ».

По слухам, 23-летний форвард будет получать около 100 млн евро в год.

«Это абсолютное зло. Если в футболе есть клубы, которые продолжают платить эти напыщенные цифры, система всегда будет оставаться неустойчивой, руководствуясь только логикой тех, у кого больше денег. Особенно это касается клубов, которые принадлежат государству, а не бизнесменам», - приводит слова Де Сьерво «Метарейтинг».

Напомним, что 21 мая «ПСЖ» официально объявил о продлении контракта с Мбаппе до конца сезона-2024/2025. К составу парижан футболист присоединился в июле 2018 года – на его счету 171 гол и 87 результативных передач в 217 матчах за клуб.