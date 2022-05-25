Аленичев считает, что «Спартак» уволит Ваноли по окончании сезона

Бывший капитан и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нынешний наставник команды Паоло Ваноли не задержится на своем посту.

«Мне кажется, у руководства клуба уже есть решение по нему. Не в его пользу. Игра в весенней части все показала. Мне непонятно, во что играет «Спартак» и во что хотя бы стремится играть. Я не верю, что если Ваноли оставят, то игра преобразится», - приводит слова Аленичева Sport24.ru.

Напомним, по итогам чемпионата красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице.

При этом «Спартак» имеет шансы завоевать Кубок страны. 29 мая в «Лужниках» команда в финале турнира сыграет с московским «Динамо».