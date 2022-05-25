Аленичев попросил фанатов «Спартака» отказаться от бойкота ради финала Кубка России

Экс-капитан и главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о введении системы fan-ID в России.

«Мне бы очень хотелось, чтобы «Фратрия» сделала исключение на этот один матч. Хотя мне в принципе непонятна сама идея с fan-ID. Человек спонтанно решил пойти на футбол - он не большой фанат, просто вот захотелось. Час до матча - как ему быть?

При этом безопасности на стадионах эта мера не прибавит. Я понимаю цель, но ее можно достичь другими средствами», - приводит слова Аленичева Sport24.ru.

Напомним, положения нового закона о введении в России системы обязательной идентификации болельщиков вступят в силу с 1 июня 2022 года. Согласно им, каждый зритель спортивного мероприятия будет обязан оформить персонифицированную карту для посещения соревнований.