Правительство Великобритании одобрило продажу «Челси»

Правительство Великобритании разрешила Роману Абрамовичу продать «Челси».

Напомним, что новыми владельцами «синих» будут компания Тодда Боули Clearlake Capital, Марк Уолтер и Хансйорг Висс.

«Минувшим вечером британские власти пришли к выводу, что могут выдать лицензию, которая разрешит продажу футбольного клуба «Челси» Мы удовлетворены, что продажа не принесет выгоды Роману Абрамовичу и иным лицам под санкциями» - приводит Sport24.ru слова министра спорта Великобритании Надин Доррис.

Сумма сделки составит 4,25 миллиарда фунтов, из них 1,75 миллиарда пойдут на развитие «Челси».