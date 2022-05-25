Александр Тихонов считает, что РПЛ нужно сократить до десяти команд

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал обсуждающийся в последние дни вопрос количества команд в российской премьер-лиге (РПЛ).

«Я бы максимум сделал 10 команд в тех городах, где еще ходят на футбол. А всё остальное — это подготовка юношей, это дети. Надо подумать о школьном спорте, о студенческом спорте. Ни в одной стране нет ни одного института физкультуры кроме России, и тренеров нет. Вот эти проблемы надо рассматривать», - приводит слова Тихонова «ВсеПроСпорт».

Добавим, что исполком Российского футбольного союза решил, что в следующем сезоне останется 16 команд.

Таким образом, из РПЛ вылетят «Арсенал» и «Рубин», а в стыковых матчах сыграют «Уфа» и «Химки», чьими соперниками будут «Оренбург» и «СКА-Хабаровск» соответственно.

Первые игры «стыков» пройдут сегодня.